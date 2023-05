Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Unilever 50,50 EUR

-0,02% Charts

News

Analysen

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 17:35 Uhr um 0,2 Prozent auf 43,99 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 43,81 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,15 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.121.989 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,87 Prozent. Bei einem Wert von 34,08 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 29,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 27.04.2023. Der Umsatz wurde auf 14.611,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.121,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie legt zu: Umsatz von Unilever wächst stärker als erwartet

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com