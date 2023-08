Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 40,89 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 40,89 GBP. Bei 41,10 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,85 GBP ab. Bei 40,90 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 274.745 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 9,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,98 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,13 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,88 GBP.

Unilever gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

