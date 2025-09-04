Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 47,03 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 47,03 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,93 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,24 GBP. Bisher wurden via London 249.053 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. 7,04 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,34 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,05 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

