Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 46,96 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 46,96 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,87 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,24 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 529.763 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 7,20 Prozent wieder erreichen. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 8,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 50,05 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever