Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,15 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,15 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 39,93 GBP. Bei 40,08 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 384.104 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 10,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,32 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 42,11 GBP.

Unilever gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,60 EUR fest.

