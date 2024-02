Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 40,00 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 40,00 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 39,93 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,08 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.861 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 12,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 8,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,11 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 15.242,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,53 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich leichter

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich leichter

Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags