Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 45,33 GBP ab.

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 45,33 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 45,33 GBP. Bei 45,39 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 189.160 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 9,95 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 37,30 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 21,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,91 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,34 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je Unilever-Aktie.

