Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Unilever 50,14 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,60 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 43,52 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 43,99 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 744.659 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,83 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,08 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,31 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 27.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 14.611,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.121,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie legt zu: Umsatz von Unilever wächst stärker als erwartet

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com