Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,36 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 42,36 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 42,38 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 42,31 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 35.487 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 43,78 GBP markierte der Titel am 16.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 43,12 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

