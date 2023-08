Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,98 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 40,98 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 40,99 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,96 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 13.273 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (37,98 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 7,32 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,42 GBP.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,62 EUR im Jahr 2023 aus.

