Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,39 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,39 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 39,55 GBP. Mit einem Wert von 39,30 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 586.948 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 12,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 37,98 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,28 GBP.

Am 25.07.2023 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig wurden 14.750,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 13.782,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

