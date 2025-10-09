DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.950 -1,1%Euro1,1554 -0,6%Öl65,85 -0,4%Gold4.017 -0,6%
Unilever im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag freundlich

09.10.25 16:09 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
50,84 EUR 0,22 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 44,06 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 44,22 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,78 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.368.223 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 2,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,30 GBP an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
13:56Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
