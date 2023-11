Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 39,25 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 39,25 GBP. Bei 39,32 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,32 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 105.502 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,21 GBP am 28.10.2023. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 2,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,78 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

