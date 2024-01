Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 38,42 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 38,42 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 38,30 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,63 GBP. Bisher wurden via London 725.495 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 16,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,19 GBP. Dieser Wert wurde am 01.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

