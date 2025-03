Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 47,40 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,9 Prozent auf 47,40 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 47,41 GBP. Bei 45,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 2.413.263 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

