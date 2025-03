Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,05 GBP an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 46,05 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 46,06 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,78 GBP. Bei 45,86 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.502 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Abschläge von 19,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,67 GBP für die Unilever-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

