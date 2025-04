Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 45,31 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,99 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,42 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.365.137 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 11,10 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 21,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,34 GBP an.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,13 EUR je Unilever-Aktie.

