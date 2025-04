Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

So entwickelt sich Unilever

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,7 Prozent auf 46,24 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 46,24 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,26 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,42 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.740.426 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 19,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,34 GBP aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,13 EUR fest.

