Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 43,40 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,35 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,46 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 115.214 Stück.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,08 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 21,48 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 42,31 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 14.611,00 EUR gegenüber 13.121,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Unilever die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

