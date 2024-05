Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Mittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 42,80 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 42,80 GBP. Bei 42,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 299.560 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,78 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,29 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,12 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,73 EUR je Aktie.



