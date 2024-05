Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,76 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 42,76 GBP. Bei 42,88 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,64 GBP. Zuletzt wechselten 719.570 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 43,78 GBP erreichte der Titel am 16.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 2,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 13,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,12 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

