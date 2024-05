Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 42,68 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 42,68 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 42,74 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 42,59 GBP. Bei 42,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 46.459 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,78 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,57 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,77 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,12 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

