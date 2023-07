Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag auf grünem Terrain

Unilever im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,97 GBP zu.

Um 11:48 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,97 GBP nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 40,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,90 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.557 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 5,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,04 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 27.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.121,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.611,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,57 EUR je Aktie.

