Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,98 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,98 GBP nach oben. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 40,11 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,90 GBP. Bisher wurden heute 628.551 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,13 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,04 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.611,00 EUR – ein Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.121,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Unilever-Aktie.

