Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,95 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 39,95 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,00 GBP. Bei 39,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 31.431 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,93 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,04 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 27.04.2023 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.611,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.121,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

