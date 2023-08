Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag im Plus

Unilever im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,30 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 41,30 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 41,32 GBP. Mit einem Wert von 41,19 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.390 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,56 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 8,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,42 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 25.07.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,62 EUR fest.

