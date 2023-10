Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 39,68 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 39,68 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 39,69 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.423.299 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,98 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,98 GBP am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 4,30 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,28 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.750,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Unilever wird am 01.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

