Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Unilever

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 39,53 GBP.

Um 09:00 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,53 GBP ab. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 39,64 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,77 GBP. Zuletzt wurden via London 49.642 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,41 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,21 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 3,35 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78 GBP an.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags