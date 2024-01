Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Donnerstagmittag ein

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 38,04 GBP ab.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 38,04 GBP nach. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,02 GBP aus. Bei 38,32 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 184.516 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,85 Prozent. Am 01.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,67 GBP aus.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

