Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 38,05 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 38,05 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 37,99 GBP. Bei 38,32 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 405.779 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,19 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,67 GBP an.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.02.2024 erwartet. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

