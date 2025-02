Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,14 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 47,14 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 47,49 GBP. Mit einem Wert von 47,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 788.713 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP. Mit einem Kursverlust von 20,87 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,86 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie fester: Unilever will plant offenbar Übernahme von Wild

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün

Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus