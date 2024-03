Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag nahezu unverändert

Unilever im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 38,37 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 38,37 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 38,58 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 38,29 GBP. Mit einem Wert von 38,29 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.302.174 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,99 GBP an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 08.02.2024. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt am Mittag nach

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben