Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit grünen Vorzeichen

11.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 38,41 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 38,41 GBP zu. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 38,45 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,29 GBP. Bisher wurden heute 87.610 Unilever-Aktien gehandelt. Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,99 GBP je Unilever-Aktie aus. Am 08.02.2024 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 15.800,00 EUR umgesetzt. Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen. Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt am Mittag nach Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

