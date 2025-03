Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 46,20 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 46,20 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 46,03 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.903.092 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,96 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 19,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,67 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,15 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

Handel in Europa: STOXX 50 gibt nach

STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer