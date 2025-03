Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Verlusten

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,00 GBP.

Um 09:07 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,00 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,85 GBP aus. Mit einem Wert von 47,00 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 184.379 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 7,11 Prozent zulegen. Am 18.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,30 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,92 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,67 GBP aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

