Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 38,26 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,26 GBP zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 38,26 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 38,09 GBP. Zuletzt wechselten 363.793 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 3,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,99 GBP.

Am 08.02.2024 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,72 EUR je Aktie belaufen.

