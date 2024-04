Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 38,05 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 38,05 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,05 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,09 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 49.609 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,82 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,99 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 08.02.2024. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Börse Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50