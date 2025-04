Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 46,10 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 46,10 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,22 GBP. Bei 45,97 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 91.936 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,20 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 23,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,34 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

