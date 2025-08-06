Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Vormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 45,14 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,14 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,16 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,06 GBP. Bisher wurden via London 33.351 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von 11,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,05 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle