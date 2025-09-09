Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever legt am Vormittag zu

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 46,55 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,55 GBP zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 46,55 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,29 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.760 Unilever-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,12 GBP erreichte der Titel am 12.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 7,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 50,49 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,97 EUR je Aktie belaufen.

