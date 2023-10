Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 39,46 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 39,46 GBP ab. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 39,02 GBP. Bei 39,10 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.391.967 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 11,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 3,75 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,39 GBP aus.

Unilever veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,63 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

