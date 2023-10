Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 39,10 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 39,10 GBP. Bei 39,02 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.193 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,88 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,28 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 14.750,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.782,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu