Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittag vor

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 38,37 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 38,37 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 38,61 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,26 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 344.787 Aktien.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,83 Prozent hinzugewinnen. Am 01.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 3,10 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: mittags Gewinne im STOXX 50

Gewinne in Europa: STOXX 50 startet im Plus

Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der STOXX 50 mittags