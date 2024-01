Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 38,52 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 38,52 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,63 GBP an. Bei 38,26 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 664.066 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,19 GBP am 01.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

