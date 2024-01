Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 38,48 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 38,48 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 38,49 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,26 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.294 Stück gehandelt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,50 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,19 GBP am 01.12.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 3,37 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,67 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 26.10.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.739,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,61 EUR je Aktie belaufen.

