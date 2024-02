Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 39,91 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 39,91 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 39,77 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,07 GBP. Bisher wurden via London 776.063 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,33 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,74 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 42,09 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 08.02.2024 vor. Mit einem Umsatz von 15.242,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,53 Prozent präsentiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,60 EUR je Aktie.

