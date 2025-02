Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 47,40 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 47,40 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,61 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,49 GBP. Bisher wurden via London 486.491 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 27,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,86 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

