Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 38,91 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 38,93 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,80 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 91.851 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 5,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 08.02.2024 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 15.800,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

