Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Unilever legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 46,18 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,18 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,09 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 516.359 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 9,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,67 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever will Verkauf von Lebensmittelmarken beschleunigen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags in Rot

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich