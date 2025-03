Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,79 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 45,79 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 45,68 GBP. Bei 46,09 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.657.144 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 9,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Mit Abgaben von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,67 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

